Revelado contrato "faraónico" de Messi com o Barcelona: 555 milhões de euros

O jornal espanhol fala num negócio “faraónico” que está a “arruinar” as finanças do clube catalão, que não escapou às consequências financeiras da pandemia.

Quinhentos e cinquenta e cinco milhões (555) de euros brutos, em quatro anos, é o valor do atual contrato de Lionel Messi com o FC Barcelona. O valor foi revelado este domingo por uma investigação do “El Mundo”.

A direção do FC Barcelona já negou ser a fonte do “El Mundo” e os candidatos à presidência dos “blaugrana” Joan Laporta, Víctor Font e Toni Freixa já criticaram a fuga de informação.

Os contornos da ligação de Lionel Messi, de 33 anos, ao FC Barcelona são revelados numa altura em que o clube enfrenta um conturbado processo eleitoral e uma crise financeira.

Em dezembro, o presidente da comissão de gestão, Carles Tusquets, declarou que o maior símbolo do clube devia ter sido vendido no verão para ajudar os cofres do clube.

“Do ponto de vista económico, teria vendido o Messi no verão. Teria sido desejável, pelo dinheiro que entrava e que poupávamos. A Liga exige limites salariais”, declarou o dirigente em entrevista à estação de rádio catalão RAC1.

O craque argentino, detentor de seis Bolas de Ouro, tem um contrato milionário, mas também ajudou a devolver a glória ao Barcelona.

Lionel Messi está no FC Barcelona desde os 13 anos, depois de ter iniciado a formação no Newell’s Old Boys, na Argentina. Foi com a camisola do gigante da Catalunha que encantou os adeptos e subiu ao topo do futebol mundial.

O “número 10” ajudou o Barcelona a conquistar quatro Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clubes, 10 Ligas espanholas e seis Taças do Rei, entre outros troféus, e é o maior goleador de sempre do clube, com 640 golos.