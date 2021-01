Liverpool sobe ao pódio da Premier League

O Liverpool venceu por 3-1 na visita ao West Ham, em jogo da 21.ª jornada, e aproveitou da melhor forma a derrota do Leicester para subir ao terceiro lugar da Liga inglesa de futebol.

A segunda vitória seguida dos “reds” foi construída com três golos de elevada qualidade técnica, a começar pelo tento inaugural de Mohamed Salah, que abriu o marcador aos 57 minutos, com um remate em arco, dentro da área dos “hammers” e rodeado de adversários.

O avançado egípcio, que não marcava para o campeonato desde 19 dezembro, bisou aos 68 minutos, concluindo, com dois toques, um contra-ataque desenhado por Trent Alexander-Arnold e Xherdan Shaqiri, antes de o holandês Giorginio Wijnaldum aumentar a contagem, aos 84, após uma excelente jogada de envolvimento coletivo.

O West Ham, quinto classificado, que procurava a quinta vitória seguida na prova, apenas conseguiu atenuar os números da derrota, com um golo do central Craig Dawson, aos 87 minutos.

O Liverpool subiu ao terceiro lugar da Premier League, com 40 pontos, mantendo-se a quatro do líder Manchester City (44) - que tem menos um jogo - e a apenas um do vice Manchester United (41), que no sábado empatou 0-0 com o Arsenal.

Para esta ascensão dos campeões ingleses ao pódio contribuiu o Leicester (39 pontos), que caiu (3-1) na receção ao Leeds e acabou por ser ultrapassado pelos “reds”, apesar de se ter adiantado no marcador bem cedo, aos 13 minutos, por intermédio de Harvey Barnes.

No entanto, os comandados do argentino Marcelo Bielsa deram a volta ao resultado, com Patrick Bamford em destaque. O avançado do Leeds esteve nos três golos, ao assistir Stuart Dallas no primeiro, aos 15 minutos, marcar o segundo, aos 70, e voltar a fazer o passe para o terceiro, da autoria de Jack Harrison, aos 84.

Por seu lado, o Chelsea conseguiu o primeiro triunfo na era Thomas Tuchel, ao segundo jogo, ao vencer em casa o Burnley por 2-0, com golos dos laterais espanhóis. O lateral direito e capitão César Azpilicueta marcou o primeiro, aos 40 minutos, e o lateral esquerdo Marco Alonso o segundo, aos 84.

Com este triunfo, o Chelsea passou a somar 33 pontos e subiu, provisoriamente, ao sétimo lugar, em igualdade com o Tottenham, sexto, e o Everton, oitavo. Por seu lado, o Burnley é 16.º, com 22, oito acima da “linha de água”.