Galatasaray em negociações por Gedson Fernandes

O Galatasaray confirma que estão a decorrer negociações com o Benfica para o empréstimo de Gedson Fernandes.

O médio de 22 anos está cedido ao Tottenham, mas não tem sido utilizado na equipa de José Mourinho e, por isso, deve prosseguir época na Turquia.

“Foram iniciadas negociações oficiais com o Benfica no que diz respeito à transferência temporária do jogador profissional de futebol Gedson Carvalho Fernandes para o nosso clube”, escreve o clube nas redes sociais.