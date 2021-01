Benfica empresta Ferro ao Valencia

O Benfica emprestou Ferro ao Valencia até ao final da temporada. Ao que a Renascença apurou, o acordo entre os clubes está fechado e o central não volta a jogar pelos encarnados esta época.

Pouco utilizado por Jorge Jesus - sete jogos -, Ferro ficaria com espaço ainda mais reduzido no plantel do Benfica, com a integração de Lucas Veríssimo, central que os encarnados contrataram ao Santos e que chega à Luz em fevereiro.

Ferro, de 23 anos, foi campeão nacional pelo Benfica há duas épocas e aposta regular de Bruno Lage. Na temporada passada foi utilizado em 40 jogos. Este ano, com Jesus, era a quarta opção atrás de Otamendi, Vertonghen e Jardel.