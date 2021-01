Recurso rejeitado. João Palhinha fora do Sporting-Benfica

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) rejeitou o recurso do Sporting para despenalização do quinto cartão amarelo de João Palhinha, pelo que o médio vai falhar o dérbi com o Benfica, na segunda-feira, a contar para a jornada 16 da I Liga.

Palhinha viu o quinto cartão amarelo no campeonato frente ao Boavista, no Bessa, o que levou a suspensão automática de um jogo. Contudo, o Sporting recorreu, por considerar que a admoestação tinha sido errada, na esperança de ter o trinco disponível para o dérbi.

No final da partida no Bessa, o videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, reprovou a decisão de Fábio Veríssimo em mostrar o cartão amarelo ao jogador do Sporting. "É uma injustiça de todo o tamanho. (...) Parece que Fábio Veríssimo teve necessidade de se mostrar ao jogo", apontou.

Porém, a despenalização foi rejeitada, pelo que João Palhinha vai falar a receção ao Benfica, na segunda-feira, às 21h30, no Estádio de Alvalade. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.