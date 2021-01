Pandemia desafia Igreja a cuidar da beleza da liturgia

Em formato “online”, devido à pandemia de Covid-19, o 43º Encontro Diocesano de Pastoral Litúrgica da Diocese de Viana do Castelo refletiu sobre “Pandemia: crise litúrgica?”

Um tema que pretendeu provocar a reflexão dos participantes sobre o impacto da crise sanitária na vida da Igreja e apontar caminhos de futuro.

Em entrevista à Renascença, o diretor do secretariado diocesano da Pastoral Litúrgica de Viana do Castelo, padre Tiago Rodrigues, afirma que a liturgia não está em crise, mas avança que a pandemia veio revelar algumas fragilidades da própria Igreja.

Partindo do tema do encontro, podemos concluir que vivemos uma crise litúrgica?

Eu diria que a liturgia nunca está em crise. É um título provocatório. Cristo está sempre vivo e a sua presença na liturgia é sempre viva, a sua presença nunca está em crise. O que poderemos dizer que possa estar em crise é, sobretudo, que sentimos algumas fragilidades que agora, com a pandemia, vieram mais ao de cima, nomeadamente a participação nas celebrações que diminuiu drasticamente entre outros ministérios, como a assistência religiosa aos mais idosos e doentes por parte dos ministros da comunhão que também foi suspensa e por parte dos párocos também. A catequese, os acólitos, muitas áreas que perderam a sua normalidade e que mostraram a sua fragilidade. Uma queda tão abrupta pode demonstrar também que a fé não seria tão firme. Crise, não na perspetiva da liturgia em si, mas na perspetiva de que foi descoberta alguma fragilidade na vivência cristã.

E que desafios são esses?

São esses os desafios que estaríamos à procura. O sentido de comunidade que se vinha a desvalorizar há muito, um certo individualismo feroz, presente e muito incentivado no século passado, poderá fazer-nos ver a liturgia como este ponto de encontro comunitário, em que todos nos encontramos e, para isso, devemos preparar as nossas celebrações com a máxima qualidade e o maior decoro que conseguirmos e pudermos. Este é um grande desafio, do ponto de vista litúrgico e comunitário. E isso era uma das fragilidades e algo em que o secretariado da liturgia vai lutando, buscando esta beleza da liturgia, também a beleza de estarmos uns com os outros, e trazer a beleza de Deus ao seio da comunidade.

Há que cuidar, então, da beleza da liturgia para congregar os fiéis?

É um zelo, um decoro que tem que estar sempre presente. A própria liturgia não é o ponto de partida, é o ponto de chegada. Visto de uma forma fria e sem fé, naturalmente poderá correr-se o risco de se ver uma peça de teatro ou um conjunto de movimentações, de palavras e diálogos. A liturgia deve ser o ponto de chegada, depois de uma maturação da fé, que compreende o que ali se celebra. Esse investimento quer do ponto de vista musical, quer da animação litúrgica tem de estar sempre presente, não só agora, mas sempre.

A beleza da liturgia também pode ser uma porta de entrada?

Desde sempre assim aconteceu e a beleza das celebrações bem preparadas, com boa música, com boa homilia, com boa celebração, claro, cativa e pode ser também uma porta para despertar alguma inquietação.

Depois de fazermos uma maturação da fé, vamos celebrar; mas sim, pode ser o ponto de partida e em muitos casos acontece dessa forma.

Apesar de cumprir as regras sanitárias, a Igreja decidiu encerrar o culto ao público.

A Igreja sempre manteve esse zelo para que as coisas corressem da melhor forma e aconteceu. E as pessoas foram responsáveis. Desde o início até agora não houve nenhum caso que pudéssemos apontar que foi na igreja que aconteceu. As pessoas têm sido bastante responsáveis e sentiam-se seguras. Pessoas dizem e diziam que não compreendiam o por quê de se fechar, se, de facto, se sentiam seguros. Mas por uma questão de coerência também, de solidariedade neste tempo difícil, para reduzirmos também as movimentações das pessoas, a Igreja achou assim.

Não havendo possibilidade de celebrar em comunidade, os fiéis são convidados a participar nas celebrações através de outros meios.

É o desafio que é lançado a todas as comunidades, a todas as paróquias, não havendo outro modo, ao fim de semana. Muitas pessoas já participavam duplamente. O desafio é lançado dessa forma e é preciso despertar esse espírito de participar de uma forma mais ativa, nem que seja pela televisão, pela rádio, ou pelas redes sociais e que a nossa postura seja o mais parecido possível ao espaço litúrgico, na igreja.

O Secretariado Diocesano de Liturgia da Diocese de Viana do Castelo promoveu ao longo da semana, em formato “online”, o 43.º Encontro Diocesano de Liturgia com o objetivo de analisar o impacto da Covid-19 na liturgia, contando com o contributo de vários especialistas.