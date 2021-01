Marius deixa FC Porto

O avançado Marius Mouandilmadji rescindiu contrato com o FC Porto.

O jogador, de 24 anos, despediu-se dos dragões com mensagem deixada nas redes sociais.

“Foi um grande orgulho para mim vestir de azul e branco. Serei sempre grato toda a minha vida ao FC Porto por me abrir as portas e ajudar-me a realizar o meu sonho. Hoje, os nossos caminhos separam-se...”, escreveu no Instagram.

O internacional do Chade chegou ao FC Porto em 2018/19, proveniente do Cotonsport dos Camarões, e fez dois jogos pela equipa principal e um golo.

Para além de vários jogos na equipa B dos dragões esteve também cedido ao D. Aves.