Madeira regista mais 98 casos e mais quatro mortes

A Madeira registou 98 novos casos de Covid-19, passando a contabilizar 2.007 infeções, e mais quatro óbitos elevando para 44 as mortes associadas à doença, revelou este sábado a Direção Regional de Saúde (DRS).

Em comunicado, a DRS reportou 98 novos casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, tratando-se de um caso importado da região de Lisboa e Vale do Tejo e 97 casos de transmissão local, passando a região a contabilizar 5.084 infetados confirmados.

O organismo adiantou haver mais quatro óbitos, dois homens e duas mulheres, entre os 80 e 88 anos, com comorbilidades associadas e que estavam a ser acompanhados pelos profissionais de saúde afetos à Unidade Polivalente da Covid-19, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A região contabiliza até à data, um total de 44 óbitos associados à Covid-19.

Segundo a secretaria regional, nenhuma destas mortes têm a ver com os três doentes transferidos sexta-feira do continente para o hospital do Funchal.

Registaram-se também 59 casos considerados recuperados, registando na região 3.033 recuperações da doença.

O arquipélago regista 2.007 os casos ativos, dos quais 99 são casos importados e 1.908 são de transmissão local.

No que diz respeito ao isolamento dos casos ativos, a DRS assinalou que 73 pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (65 pessoas em Unidades Polivalentes e oito na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19) e 53 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.