Covid-19 na Alemanha. Merkel garante que creches e escolas serão as primeiras a reabrir

A chanceler alemã, Angela Merkel, garantiu, este sábado, que as creches e escolas serão as primeiras a reabrir quando os níveis de contágio da pandemia desacelerarem e começar o alívio das atuais restrições à vida pública e à atividade económica.

"Estamos a fazer todos os possíveis para que as creches e as escolas sejam as primeiras a reabrir. Para devolver às crianças uma parte da rotina diária e para diminuir a pressão sobre as famílias”, assegurou a chanceler na sua habitual vídeo mensagem dos sábados.