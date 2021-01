Tondela derrota aflito Farense

O Tondela regressou às vitórias na I Liga de futebol, ao vencer em casa o cada vez mais ‘aflito’ Farense por 2-0, em jogo da 16.ª jornada.

No Estádio João Cardoso, João Pedro, aos 46 minutos, e Rafael Barbosa, aos 90+3, marcaram os golos que garantiram a quinta vitória no campeonato ao Tondela, que subiu provisoriamente ao oitavo lugar, com 18 pontos, os mesmos de Moreirense, sétimo, e Santa Clara, nono, ambos com menos um jogo.

Já o Farense, penúltimo com 12 pontos, mas com menos um jogo, perdeu pela nona vez na I Liga esta temporada, podendo ser ultrapassado ainda hoje pelo lanterna-vermelha Boavista, que visita o Portimonense e tem menos um ponto.

