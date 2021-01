Paços de Ferreira empresta Martelo ao Badajoz

O Paços de Ferreira vai emprestar Pedro Martelo ao Badajoz, da terceira divisão espanhola.



O jovem ponta de lança, de 21 anos, chegou ao Paços de Ferreira no verão, oriundo do Deportivo da Corunha, e assinou um contrato de três épocas, mas não se conseguiu afirmar, com Douglas Tanque, João Pedro e Dor Jan à frente na hierarquia.

Martelo vai agora rodar no Badajoz, da terceira divisão espanhola, com expetativa de somar minutos, regressando a Espanha após meio ano em Portugal no clube pacense.

O avançado é campeão europeu de sub-19 em 2018, tendo até marcado um golo na final contra a Itália.

Pedro Martelo teve outras opções neste mercado de inverno, nomeadamente no Campeonato de Portugal, no Beira-Mar, Estrela da Amadora e Salgueiros, onde esteve muito perto de ser reforço, e outros emblemas na terceira divisão espanhola.

O Badajoz, próximo da fronteira com Portugal, está localizado a poucos quilómetros de Évora, de onde Martelo é natural e onde começou a formação, no Lusitano, antes de rumar ao Benfica.