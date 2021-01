Lyon de Anthony Lopes vence e lidera à condição

O Olympique de Lyon, com internacional português Anthony Lopes no onze, ascendeu à liderança da Ligue 1, à condição, esta sexta-feira, ao vencer na receção ao Girondins de Bordéus, por 2-1.

O Lyon abriu o marcador ao minuto 32, por intermédio de Karl Toko Ekambi. Contudo, aos 55 minutos, Samuel Kalu empatou. Os "gones" arrancaram os três pontos a ferros, com um golo de Leo Dubois ao cair do pano, aos 92 minutos.

Com este resultado, Anthony Lopes e companhia sobem, ainda que à condição, ao primeiro lugar da Liga francesa, com 46 pontos. Podem ainda ser ultrapassados por Paris Saint-Germain e Lille, ambos com 45 pontos e que ainda não entraram em campo.