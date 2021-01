André Silva marca mais dois

O internacional português André Silva bisou na vitória do Eintracht Frankfurt sobre o Hertha Berlim (3-1) e chegou aos 16 golos no campeonato alemão.

André Silva é o segundo melhor marcador da Bundesliga, só atrás de Robert Lewandowski, que, pelo Bayern Munique, leva 23 golos em 19 jornadas.

O avançado luso ultrapassou Haaland que, este sábado, não marcou no triunfo do Borussia Dortmund.

O Bayern lidera com 45 pontos, seguido do Leipzig, com 35 e menos um jogo. O Eintracht é terceiro, com 33.