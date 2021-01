Abel Ferreira assina nova “página de ouro”

Fernando Gomes: "Qualidade do seu talento"

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, enviou um "forte abraço" a Abel Ferreira e à equipa técnica, destacando a juventude do técnico português: "Conseguir isto aos 42 anos, com uma carreira inteira pela frente, evidencia ainda mais a qualidade do seu talento, do seu trabalho, do seu esforço e da sua dedicação."

João Paulo Rebelo: "Página de ouro"

O Governo felicitou Abel através do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo. "Pelo segundo ano consecutivo, um treinador português vence a principal competição sul-americana de clubes. Quero agradecer ao Abel Ferreira e à sua equipa técnica por contribuírem com mais esta página de ouro para a história dos treinadores portugueses, que muito orgulha o país", escreveu no Twitter.

Marcelo Rebelo de Sousa felicita Abel Ferreira

"O Presidente da República felicita o treinador português Abel Ferreira pela conquista da Taça dos Libertadores, ao comando da equipa do Palmeiras"

José Pereira: "Grande competência dos treinadores portugueses"

O presidente do sindicato dos treinadores considera que este triunfo de Abel na Taça Libertadores "é a demonstração inequívoca da grande competência dos treinadores portugueses. No Brasil, que é o país do futebol, mais valor tem. Vem confirmar aquilo que são as nossas competências, que espalhamos por esse mundo fora".

"Mais uma conquista que engrandece o Futebol Profissional"

O presidente da Liga já deu os parabéns a Abel Ferreira pela conquista da Taça Libertadores.

"Mais uma conquista, esta protagonizada por Abel Ferreira, que engrandece o Futebol Profissional e que, nesta altura, nos dá um pouco mais de conforto e ânimo. Celebrar os êxitos dos nossos, que estão longe, é como festejar os nossos. Depois de Jorge Jesus, Abel Ferreira elevou o Talento do nosso futebol e do país. Para quem tivesse dúvidas, Portugal está definitivamente na rota mundial do Futebol. Parabéns ao Abel e restante equipa técnica!", escreveu Proença no Facebook.

O Palmeiras venceu o Santos, por 1-0, e conquistou a Libertadores, o equivalente à Liga dos Campeões na Europa.