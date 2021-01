Ferreyra rescinde com o Benfica

O Benfica chegou a acordo com Facundo Ferreyra para a rescisão do contrato que ligava as duas partes.

Os encarnados agradecem a Ferreyra “todo o seu contributo ao longo dos últimos três anos e deseja-lhe as maiores felicidades”.

O avançado fica livre e deve seguir para o Celta, de Vigo.

O jogador sai a custo zero, mas a equipa da Luz poupa cerca de cinco milhões de euros em ordenados.

Ferreyra marcou apenas um golo de águia ao peito, contra o Boavista, a 18 de agosto de 2018.