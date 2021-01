Ainda mais confinados e em guerra de vacinas

Os dois jornalistas estrangeiros comentam, nesta sexta-feira, o pedido de ajuda internacional lançado por Portugal, numa altura em que o Sistema Nacional de Saúde começa a ter dificuldade em dar resposta face ao aumento de casos de Covid-19. E lembram que vários outros países fizeram o mesmo na primeira vaga.

Com o pior mês de sempre da pandemia a terminar, Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici analisam a evolução dos números em Portugal e as medidas do novo estado de emergência, que nos deixam a todos (e ao país) ainda mais confinados.

A polémica à volta das vacinas é outro assunto em análise: se, por um lado, temos a AstraZeneca a tentar beneficiar o mercado britânico e a União Europeia a ameaçar a farmacêutica com represálias, por outro, começam a repetir-se os casos de pessoas que passam à frente dos grupos prioritários para vacinação.

Os sinais de impaciência com as medidas para conter o Sars-Cov-2, de que são exemplo os confrontos nos Países Baixos, são outro tema em análise.

Olivier e Begoña fazem ainda a leitura dos resultados das eleições presidenciais em Portugal, no passado dia 24.