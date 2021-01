"​Na rua pelo futuro da cultura". Um protesto virtual contra problemas reais

São milhares de pessoas que trabalham num dos setores afetados pela paragem da atividade. Apesar do apoio de 42 milhões de euros anunciado pelo ministério da Cultura, persistem as razões para o protesto deste sábado num setor onde muitos não têm ordenado fixo.

A manifestação, que terá lugar nas redes através da hastag #NaRuaPeloFuturoDaCultura, mobiliza mais de 20 associações representativas do setor e abarca profissionais de diversas áreas. Em protesto estão, entre outros, arqueólogos, realizadores de cinema, artistas e encenadores, profissionais do audiovisual e técnicos de palco.

A descrição é de Rui Galveias. O dirigente do Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculos, Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE) conta à Renascença que há família inteiras afetadas.

Criativo como é o meio cultural reinventou-se desde que a pandemia se instalou. Recorrendo à internet para manter a ligação com o público, muita da atividade conheceu uma segunda vida digital. No entanto, não é a mesma coisa que ter sala cheia, reconhece o encenador João Garcia Miguel.

“Neste momento, aquilo pelo que lutei ao longo de 30 e tal anos que levo de trabalho em teatro, está a perder um pouco o sentido. Por muito teimoso e obstinado que seja, e sou, sinto que há impossibilidades que não são ultrapassáveis. Não podermos estar juntamente com os outros, e passarmos para o plano digital, não é teatro! É outra coisa, definitivamente.”

Ao coro de vozes de protesto, este sábado juntam-se também outros trabalhadores do setor que não são os que sobem ao palco. Além dos arqueólogos, realizadores de cinema, empresários de circo, programadores culturais, editores independentes, estão também mobilizados profissionais de eventos.

Rui Galveias, do CENA-STE, lembra aqueles que trabalham em “festivais, mas também em iniciativas do tipo coorporate, onde o temos como exemplo a Web Summit. Essas iniciativas estão suspensas”.

Segundo o dirigente sindical, estes “são trabalhadores na área da cultura, com formação e valências na área da cultura, mas que fazem outras coisas” e muitos deles não são abrangidos pelos apoios.

O Governo anunciou apoios de 42 milhões. Os trabalhadores do setor pedem mais, e apoios a longo prazo, bem como o pagamento de espetáculos adiados e cancelados.

O protesto deste sábado será virtual, mas por uma causa real. Amarílis Felizes explica que apelam à participação de todos, sejam artistas, sejam espetadores, consumidores de cultura.

“A nossa proposta é muito simples. Toda a gente, os trabalhadores do setor, todas as pessoas que usufruem do nosso trabalho, toda a gente, faça uma fotografia ou um vídeo através do mote, #NaRuaPeloFuturoDaCultura e que coloque nas redes sociais no dia 30 para criarmos uma mancha virtual significativa para passarmos a nossa mensagem”.

Na rua pelo futuro da cultura, será neste caso, na internet. Um protesto confinado por opção, face a atual situação pandémica.