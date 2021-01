Palhinha como nos "gigantes europeus"

Luís Vidigal, antigo internacional português, considera que os grandes clubes europeus socorrem-se atualmente de jogadores com as características de João Palhinha, médio do Sporting.

O médio defensivo de 25 anos é hoje uma das peças mais influentes no Sporting de Rúben Amorim e a sua mais valia é sublinhada por quem conhece o clube, as funções e o lugar em campo: Vidigal, antigo internacional português da equipa de Alvalade.

"Tenho experiência suficiente, até porque atuei na mesma posição, para poder dizer o quão importante é Palhinha neste momento nas dinâmicas ofensivas e defensivas que a proposta de jogo de Rúben Amorim apresenta. Se fizermos uma viagem e olharmos para os gigantes europeus, a importância que os jogadores que atuam naquela posição conferem às dinâmicas de cada equipa, percebemos que Palhinha tem essa capacidade do ponto de vista físico: de ser mais forte nos duelos individuais e também de fazer a diferença no jogo aéreo. Um jogador mais evoluído nesta altura, que participa no processo ofensivo e faz a diferença", afirma, em Bola Branca.