Papa publica "tweet" em defesa de “cultura da vida”

O Papa Francisco usou, esta sexta-feira, a sua conta Twitter para reafirmar o “valor inestimável” de cada vida humana.



Publicado no dia em que a Assembleia da República aprovou a o projeto de legalização da eutanásia, pode ler-se na mensagem do Papa que "a cultura da vida é património que os cristãos desejam compartilhar com todos. Cada vida humana, única e irrepetível, constitui um valor inestimável. Isso deve ser sempre anunciado novamente, com a coragem da palavra e das ações”.