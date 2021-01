Mensagem para o Dia das Missões. Papa apela à "missão da compaixão"

Francisco reconhece que “o momento histórico atual não é fácil” e que “a situação da pandemia aumentou o sofrimento, a solidão, a pobreza e as injustiças”, por isso, há a necessidade dos missionários de esperança.

Na mensagem para o Dia Mundial das Missões, com o tema “Não podemos calar o que vimos e ouvimos (At. 4,20)”, divulgada esta sexta-feira, Francisco refere que a pandemia causada pela Covid-19 “desmascarou as nossas falsas seguranças e as fragmentações e polarizações que nos dilaceram silenciosamente” e que “os mais frágeis e vulneráveis sentiram ainda mais a sua vulnerabilidade e fragilidade”.

Preocupado com um certo “desanimo, deceção, cansaço e até uma amargura conformista, que tira a esperança e se apoderou do nosso olhar”, o Santo Padre apela à missão que brota de uma vida de fé e que traduz numa “palavra de esperança, que desfaz qualquer determinismo” e que “dá a liberdade e a audácia necessárias para se levantar e procurar, criativamente, todas as formas possíveis de viver a compaixão”, porque “Deus não abandona ninguém na beira da estrada“.

Francisco escreve que “neste tempo de pandemia, perante a tentação de mascarar e justificar a indiferença e a apatia em nome dum sadio distanciamento social, é urgente a missão da compaixão, capaz de fazer da distância necessária um lugar de encontro, de cuidado e de promoção.”

Recorda ainda que a Palavra de Deus “nos redime e salva das desculpas que levam a fechar-nos no mais vil dos ceticismos: ‘Tanto faz…nada mudará!’ Pois, à pergunta porquê privar-me das minhas seguranças, comodidades e prazeres, se não vou ver qualquer resultado importante, a resposta é sempre a mesma: ‘Jesus Cristo triunfou sobre o pecado e a morte e possui todo o poder. Jesus Cristo vive verdadeiramente’”.

Uma vez mais, o Papa recorda “que existem periferias que estão perto de nós - no centro duma cidade ou na própria família”. Por isso, “no contexto atual, há a urgente necessidade de missionários de esperança que, ungidos pelo Senhor, sejam capazes de lembrar profeticamente que ninguém se salva sozinho”, escreve nesta mensagem.

O Dia Mundial das Missões celebra-se como habitualmente no terceiro domingo do mês de outubro.