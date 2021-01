Médicos Católicos querem que Marcelo vete a lei da eutanásia

A Associação dos Médicos Católicos Portugueses apela ao Presidente da República para que “escute os portugueses e evite que um dos primeiros atos do seu segundo mandato seja a aprovação de uma lei que torna Portugal membro de um grupo indigno e minoritário de sete países que aprovaram a eutanásia”.

Os médicos católicos afirmam, em comunicado, que esta sexta-feira é um dia pesaroso e consideram que o processo que conduziu à aprovação da lei “é um processo insano”.

No perspectiva dos médicos católicos, a presente pandemia causada pelo SARS-CoV-19 veio “pôr a nu a insanidade deste processo”.

“Por um lado, comovemo-nos e aplaudimos o empenho abnegado dos profissionais de saúde para salvarem todas as vidas de todos os doentes, com e sem Covid-19; em contraste, espantamo-nos com a obstinação dos deputados em consagrar leis que permitem provocar a morte, a pedido, dos mais frágeis, mais doentes e que mais sofrem, num país em que lamentavelmente a maioria ainda não tem acesso aos cuidados paliativos”, denunciam.

“Somos médicos e nada nos move mais que o cuidar dos que sofrem. Com esta lei, o Estado oferece apenas uma opção à maioria dos doentes em sofrimento extremo, a morte a pedido”, acrescenta o comunicado.