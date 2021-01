Taça de Portugal. FC Porto "claramente favorito" contra um "Gil Vicente mais focado no campeonato"

Barroso, antigo bicampeão nacional no FC Porto, não tem dúvidas que os dragões são "claramente favoritos" no duelo desta sexta-feira contra o Gil Vicente, para os quartos de final da Taça de Portugal.

O jogo em Barcelos, diante do Gil Vicente, está muito longe de ser fácil, mas o bom momento dos camoeões nacionais fará a diferença frente a um adversário que tem de dar prioridade ao campeonato, pela posição complicada que ocupa na tabela classificativa.

"O FC Porto está num bom momento e é claramente favorito ao apuramento para as meias-finais. No entanto, a Taça é fértil em surpresas. No campeonato, o Gil Vicente não está muito bem e o seu foco está nessa competição. Estará mais interessado em garantir a manutenção do que em chegar à próxima eliminatória. O Porto é uma equipa muito difícil de contrariar mas não será fácil", reconheceu, a Bola Branca.

O Gil Vicente-FC Porto realiza-se esta sexta-feira às 20h45 em Barcelos. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.