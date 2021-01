Sérgio Conceição satisfeito com vitória "justíssima" do FC Porto

Sérgio Conceição defendeu a justiça da vitória do FC Porto no terreno do Gil Vicente, por 0-2, esta sexta-feira, que valeu o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal.

Em declarações à TVI24, após a partida, o treinador portista assumiu que foi um "jogo difícil", apesar da boa entrada da sua equipa em jogo, com a criação de "ocasiões suficientes para ir para o intervalo com mais do que um golo".

"No segundo tempo, demos um bocadinho de espaço e terreno ao adversário, estrategicamente foi definido isso. Continuámos a criar situações que, se tivéssemos definido melhor, podíamos ter chegado ao segundo golo mais cedo. O Gil Vicente mandou uma bola ao poste, mas nós fomos também tendo oportunidades. Vitória justíssima da minha equipa", sublinhou.

Sérgio Conceição deu os parabéns aos jogadores "pelo esforço que fizeram" em circunstâncias complicadas, com muita chuva, e frente a "uma boa equipa", e assumiu que o objetivo é, agora, vencer a Taça de Portugal.

Corona e Otávio foram substituídos, durante a segunda parte, com queixas físicas. Sérgio Conceição acredita que não passam de "pequenas mazelas" advindas do esforço que ambos fizeram: "São dois dos jogadores mais utilizados, mas penso que nada grave."

Sérgio admitiu, ainda, que "não está fácil" recuperar da gripe que o tem afastado dos treinos e conferências de imprensa do FC Porto.