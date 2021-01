Presidente do Grémio confirma iminente acordo com FC Porto por Pepê

Segundo a "GloboEsporte", os dois clubes já têm acordo para a transferência por 15 milhões de euros, com o Grémio a reservar 15% de uma futura transferência do extremo.

"No que diz respeito a Grémio e Porto, já estamos com a situação bastante avançada e próxima da concretização. Faltam pequenos detalhes. O jogador vai ficar connosco até meio do ano, esse detalhe já está acertado", disse à Rádio Guaíba.

O presidente do Grémio, Romildo Bolzan, admitiu que o clube está muito perto de fechar acordo com o FC Porto para a transferência de Pepê, que só reforça os dragões no próximo verão.

O Grémio ficaria com 12,5% de uma futura venda do (...)

Renato Gaúcho, experiente treinador brasileiro atualmente no Grémio, critica a situação em torno da possível saída de Pepê.

"Há certas coisas que eu falo somente com o presidente, com a direção. Trocamos ideias aqui dentro, resolvemos problemas aqui. Não adianta expor algumas coisas que acontecem dentro do clube. Uma pergunta que vocês poderiam fazer é para o empresário do Pepê. Ele vinha a jogar, a ajudar-nos e a fazer golos, tendo grandes atuações. Foi só falar que tinham várias propostas que deu no que deu", disse.

Pepê, extremo de 23 anos, é uma das figuras do Grémio esta época, levando 14 golos em 51 jogos disputados. O avançado foi formado no Foz do Iguaçu e chegou ao Grémio em 2016, para os sub-20.