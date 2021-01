Deputados do Bloco serão vacinados na fase definida pelo plano geral

Os deputados do Bloco de Esquerda “serão vacinados, sem exceção, na fase de vacinação correspondente à sua idade e condição de saúde e no quadro do Plano de Vacinação que está em curso para toda a população”, anuncia nesta sexta-feira o partido.

“O grupo parlamentar entende não participar no plano de vacinação prioritária a realizar na Assembleia da República”, indica a nota enviada à Renascença.

O Bloco reforça, assim, a posição de que a vacinação de detentores de cargos políticos se deve limitar a quem tem “responsabilidade direta” na gestão da pandemia, tal como afirmou na terça-feira.