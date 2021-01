CDS tudo fará para travar legalização da eutanásia, PCP teme aproveitamento

O líder parlamentar do CDS deixou, assim, implícito que a bancada poderá querer reunir deputados para a fiscalização do diploma pelo Tribunal Constitucional. Os cinco deputados centristas não chegam para isso.

PCP teme aproveitamento

À esquerda, o PCP votou contra, com António Filipe a defender que o Parlamento acaba de dar um mau sinal à sociedade sobre a banalização do recurso à eutanásia. Para o deputado, o que foi votado não foi "o julgamento da consciência individual de cada um, mas as consciências sociais que podem advir de uma opção do legislador": "É uma mensagem do legislador para a sociedade."

"Daí existe, da parte do PCP, o justo receio de que essa mensagem possa levar a que se venha a instalar no nosso país experiências que nós não queremos ver cá, que se possa instalar a ideia da banalização do recurso à eutanásia", apontou.

António Filipe salientou que é fundamental evitar que em Portugal se instale "algo que pudesse ser próximo de um negócio à custa da antecipação da morte". Algo que pode afetar pessoas que, face às dificuldades de acesso a cuidados paliativos ou cuidados de saúde em geral, "possam pensar que a única alternativa que têm é antecipar a morte, porque não lhe são oferecidos cuidados em vida que sejam adequados e suficientes".