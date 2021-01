Variante inglesa representa entre 35% a 40% dos casos de Covid-19 em Portugal

Veja também:

A variante inglesa do novo coronavírus representa já entre 35% a 40% do total de casos em Portugal. A informação foi avançada, esta sexta-feira, por João Paulo Gomes, investigador do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, durante uma sessão parlamentar.

“Neste momento estimamos que entre e 35% e 40% dos casos Covid-19 em Portugal já sejam causados pela variante do Reino Unido, em termos de totais nacionais”, afirmou.

De acordo com o especialista, a frequência relativa da variante está com uma taxa de crescimento semanal próxima dos 90%.

“Estimamos, também, que dentro de três semanas cerca de 65% de todos casos de Covid-19 em Portugal sejam causados pela variante do Reino Unido”, disse.