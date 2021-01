Vacinas. Demitiu-se a diretora do Centro da Segurança Social de Setúbal

A diretora do Centro Distrital de Setúbal do Instituto da Segurança Social (ISS), Natividade Coelho, apresentou esta sexta-feira o seu pedido de cessação de funções.



"O pedido foi aceite pelo Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social e produz efeitos na próxima segunda-feira", indica um comunicado daquele organismo.

De acordo com uma notícia avançada pela SIC, foi realizada a vacinação de 126 funcionários da Segurança Social de Setúbal contra a covid-19, estando a diretora do Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal (CDSSS), diretores de unidade e diretores de núcleos entre os escolhidos para receberem a vacina.

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) confirmou à agência Lusa a vacinação de 126 pessoas do CDSSS, que integravam a lista com a diretora Natividade Coelho, militante do PS, bem como diretores de unidade e de núcleo, mas não assumiu a responsabilidade pela inclusão de dirigentes e funcionários daquela instituição pública que foram vacinados antes de muitos profissionais de saúde, bombeiros e utentes de lares.

"Conforme já publicamente divulgado, o Instituto da Segurança Social abriu esta quinta-feira um processo de averiguações urgente com vista ao apuramento dos factos que determinaram a vacinação de funcionários no Centro Distrital de Setúbal e eventuais responsabilidades, aguardando-se as respetivas conclusões", lê-se ainda no comunicado.