Teste à Covid-19 e quarentena. Governo define regras para viagens de e para Portugal

Passageiros que cheguem por via aérea a Portugal de países da União Europeia com mais de 150 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes terão de apresentar teste, ficando em quarentena se os casos ultrapassarem os 500 por 100 mil habitantes.

Num comunicado divulgado esta sexta-feira, o Ministério da Administração Interna explica as regras que entram em vigor no domingo, aprovadas no Conselho de Ministros de quinta-feira, e que contemplam o autoconfinamento (proibição de sair do país) e a reposição do controlo de fronteiras, com suspensão de viagens de comboio e de barco.

Em relação à União Europeia, não há restrições para países com menos de 150 casos por 100 mil habitantes, como a Finlândia ou a Noruega. Contudo, pessoas provenientes de países como a Alemanha, Bélgica, França, Itália ou Países Baixos, que têm entre 150 a 500 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, terão de apresentar comprovativo de realização de teste ao novo coronavírus com resultado negativo realizado nas 72 horas anteriores.

Já passageiros provenientes de países com mais de 500 casos por 100 mil habitantes, como a Espanha ou a Irlanda, terão de apresentar o teste negativo. No entanto, também terão de ficar durante 14 dias em quarentena, em domicílio ou em local indicado pelas autoridades portuguesas de saúde.

Neste caso, excetuam-se viagens essenciais cujo período de permanência não exceda as 48 horas.