"STOP eutanásia" acusa deputados de "falta de oportunidade e cegueira"

O movimento "STOP eutanásia" considera que a aprovação da legislação no parlamento revela "falta de oportunidade e cegueira dos deputados ".

"Num dos momentos mais difíceis de Portugal, em que a mortalidade da pandemia bate recordes diários, os deputados insistiram em votar a legalização da eutanásia em plenário na Assembleia da República, num momento triste da história de Portugal", lê-se num comunicado divulgado esta sexta-feira pela organização.

"Como explicar isto aos nossos profissionais de saúde que não querem dar a morte a ninguém? Com a pandemia, o slogan do Governo foi 'salvar todas as vidas', 'não deixar ninguém para trás'. Como explicar aos doentes, cuidadores, e às famílias esta insensibilidade dos nossos governantes?", questiona-se no texto.