Respirar de alívio só lá para março. “Temos de ter muita paciência”, diz virologista

“Vai, vai melhorar”, garante Paulo Paixão nesta sexta-feira no programa As Três da Manhã, em resposta à pergunta: há motivos para acreditar que o atual cenário da pandemia em Portugal vai mudar?

O diretor Sociedade Portuguesa de Virologia diz que, “apesar de tudo, a vacinação está a ser efeito e vai ter também com as variantes, mesmo que não seja com a eficácia que gostaríamos”.

Mas só daqui a “largos meses” poderemos sentir melhoras significativas e respirar com alívio. Entretanto, ainda vamos ter mais casos.

“Ainda não chegámos ao pico. O nosso caso, ainda por cima, é dos mais graves e, portanto, vamos ter de ter paciência. Provavelmente, ainda vamos ver maior número de casos nos próximos dias, o que é assustador para a população que vai pensar: ‘estamos a fazer tudo isto e não adianta?’ Tem que se dizer de uma forma clara que vamos ter de esperar mais duas ou três semanas para começarmos a ver resultados mais palpáveis”.

Segundo o especialista, as curvas epidémicas dos vários países revelam que “praticamente nenhum país conseguiu diminuir [o número de casos] com menos de um mês” de medidas mais drásticas, como as que estamos a tomar agora.

Mas é preciso ir mais longe? Paulo Paixão diz que não. “Paralisarmos completamente também será extremamente complicado”, afirma, pelo que agora o que se pede é que as medidas sejam “aplicadas rigorosamente” e “todos nós as consciencializarmos” para que possam ter o efeito desejado.