"Operação Marquês". Arguidos sabem em fevereiro se vão a julgamento

O magistrado encontra-se na reta final de apreciação do mega-processo e a decisão sobre quem vai a julgamento vai ser conhecida no próximo mês de fevereiro, como tinha projetado anteriormente Ivo Rosa.

A leitura da decisão instrutória do caso “Operação Marquês” vai ser conhecida em fevereiro salvo a ocorrência de algum contratempo relacionado com a pandemia, confirmou à Renascença fonte ligada ao processo.

Além de Sócrates, da lista dos arguidos que requereram a abertura da instrução fazem parte Hélder Bataglia, Rui Mão de Ferro, Gonçalo Ferreira, José Paulo Pinto de Sousa, José Diogo Ferreira, Carlos Santos Silva, Sofia Fava, Armando Vara, Henrique Granadeiro, Bárbara Vara, Zeinal Bava e Joaquim Barroca.

Ricardo Salgado foi o único arguido a divulgar publicamente que não ia requerer a instrução.



A lista inclui ainda as empresas - Vale do Lobo Resort Turístico de Luxo, Oceano Clube, Empreendimentos Turísticos do Algarve, Pepelan e três empresas do grupo LENA: Lena SGPS, LEC SGPS e LEC SA.

O processo Operação Marquês, que teve início em julho de 2013, resultou numa acusação de 188 crimes, a maioria de branqueamento de capitais, vertida em mais de quatro mil páginas, 134 volumes, mais de 500 apensos e registos de mais de 180 buscas e interceções telefónicas.

No total, são mais de 53 mil páginas de papel, espalhadas por duas salas do TCIC, na rua Gomes Freire, em Lisboa.