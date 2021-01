Mais de um terço das mortes por Covid-19 em Portugal ocorreram em janeiro

Veja também:

Desde o início de janeiro morreram mais de 4.700 pessoas devido à Covid-19 em Portugal. Este valor representa cerca de 41% do total de óbitos provocados pela doença, desde março, altura em que foi confirmado o primeiro caso de infeção no país.

Em apenas um mês, o número de casos ativos mais do que duplicou. E as consequência do novo coronavírus superam os valores divulgados diariamente no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Para lá das vítimas Covid-19, Portugal regista um excesso de mortalidade que o coloca na pior posição de toda a União Europeia. Janeiro de 2021 é já o mês com mais mortes por todas as causas desde 1980, o primeiro ano de que há registo.

De acordo com os dados do Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO), este mês morreram mais de 17 mil portugueses. É preciso recuar a janeiro de 1999 para encontrar o anterior máximo e, ainda assim, distante, com um balanço de 14.709 vítimas mortais.

O excesso de mortalidade supera, na última quinzena, os 100%, o que significa que diariamente morreram mais do dobro das pessoas do que se previa.

De acordo com o EuroMOMO, sistema europeu de monitorização de mortalidade, Portugal apresenta um excesso de mortalidade “extraordinariamente elevado”. Na Europa, apenas o Reino Unido recebe a mesma classificação, a mais alta da escala.