Mais 278 mortes e 13.200 casos de Covid-19 em Portugal

Portugal regista esta sexta-feira mais 278 mortes e 13.200 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nos hospitais há agora 6.627 internados com o novo coronavírus - um novo máximo -, são mais 62 pessoas no espaço de 24 horas.

Em unidade de cuidados intensivos estão 806 doentes, uma subida de 24 em relação ao balanço de ontem.

Há mais 1.735 casos ativos da doença em Portugal, num total de quase 182 mil pessoas infetadas com Covid-19.

Recuperaram da doença 11.187 pessoas nas últimas 24 horas e há 225 mil infetados ou pessoas em isolamento profilático em contactos de vigilância.

Desde a chegada da pandemia em março do ano passado, Portugal tem confirmadas 11.886 mortes e 698 mil casos de Covid-19.

Numa análise por regiões, Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a mais afetada nesta altura, com 137 mortes e 7.123 novos casos no último dia.

O Porto regista mais 70 mortes e 3.198 casos e o Centro 53 óbitos e 1.842 infeções pelo novo coronavírus.

O Alentejo soma 14 mortes e 486 casos, o Algarve três óbitos e 381 infeções, a Madeira uma morte e 105 casos e os Açores 65 novas infeções pela Covid-19.