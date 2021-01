​Madeira começa a receber doentes de Portugal continental

Veja também:

A Madeira começa a receber esta sexta-feira doentes de Portugal continental, numa operação destinada a diminuir a pressão sobre as unidades de saúde durante o pico da pandemia de Covid-19.



Durante a tarde desta sexta-feira serão transferidos três doentes internados em cuidados intensivos para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, indica o Ministério da Saúde, em comunicado.

Dois pacientes são do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e um do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental.

“Os doentes serão transferidos com a necessária autorização das respetivas famílias”, num processo que assenta numa estreita articulação entre várias entidades”, explica o Ministério da Saúde, que aceitou a disponibilidade da Região Autónoma da Madeira para receber doentes críticos do Serviço Nacional de Saúde do continente.

Os doentes serão transportados para a Madeira num avião C130 da Força Aérea, “estando garantidas todas as condições de segurança” e acompanhamento médico durante toda a viagem, sublinha o Ministério da Saúde.

Portugal regista esta sexta-feira mais 278 mortes e 13.200 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nos hospitais há agora 6.627 internados com o novo coronavírus - um novo máximo -, são mais 62 pessoas no espaço de 24 horas. Em unidade de cuidados intensivos estão 806 doentes, uma subida de 24 em relação ao balanço de ontem.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a mais afetada nesta altura, com 137 mortes e 7.123 novos casos no último dia.