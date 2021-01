Leça da Palmeira. Assaltante ameaça funcionário da CGD e foge com dinheiro

Um homem assalta uma agência da Caixa Geral de Depósitos, em Leça da Palmeira, Matosinhos, levando uma quantia indeterminada, disse fonte da PSP.

O assaltante, com cerca de 50 anos, coagiu um funcionário do balcão com uma arma de fogo e exigiu que lhe entregasse todo o dinheiro que tinha em caixa, colocando-se depois em fuga.

Desconhece-se se fugiu a pé ou em alguma viatura, com a ajuda de algum cúmplice.

O assalto ocorreu cerca das 9h10 na dependência do banco público na Rua Pinto Ribeiro.

"Em princípio", disse a fonte, o caso passa para a alçada da Polícia Judiciária, uma vez que houve recurso a uma arma de fogo.