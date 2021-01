Lamego cria equipa de apoio de emergência às instituições

Veja também:

Face ao agravamento da atual crise sanitária, a autarquia de Lamego decidiu avançar com a criação de uma equipa de intervenção rápida. O objetivo é reforçar no terreno apoio de emergência aos equipamentos sociais.

Constituída por dez pessoas, a nova equipa intervirá, “sempre que necessário, quando se verificar uma situação de carência de recursos humanos em instituições com atividade na área social e da saúde, em situação de surto”, informa a autarquia.

O grupo que vai iniciar atividade já na próxima semana, está a receber formação do ACES Douro Sul e do Serviço Municipal de Proteção Civil e está preparado para intervir na comunidade e nas instituições.

“Estão preparados, por exemplo, para prestar cuidados de higiene, conforto e saúde, fornecer alimentação e garantir o acompanhamento e vigilância dos utentes, dentro e fora dos estabelecimentos”, acrescenta a autarquia.

Esta resposta social foi criada ao abrigo do programa MAREESS - Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde, promovida pelo Governo.

Este reforço do apoio de emergência integra o programa “Lamego Ajuda” que auxilia e protege as pessoas mais vulneráveis, em particular a população idosa, ou em situação de isolamento social e sem retaguarda familiar.

De acordo com a autarquia, ao longo dos últimos meses, várias equipas multidisciplinares têm assegurado a entrega ao domicílio de bens alimentares e de medicação, bem como atendimento telefónico especializado para apoio psicológico.