Hospital de Santa Maria admite situação caótica e “inimaginável”

Veja também:

A diretora das urgências do Hospital de Santa Maria, Anabela Oliveira, admite que a unidade está a passar por uma situação caótica e “inimaginável”. A partir desta sexta-feira, será feita uma pré-triagem de doentes para procurar aliviar a pressão que se tem feito sentir junto das urgências.



“Estamos a viver um momento absolutamente inimaginável no serviço de urgência do Centro Hospitalar Lisboa Norte, com dezenas de ambulâncias em espera na nossa urgência”, disse esta sexta-feira a responsável clínica aos jornalistas.

Ao início da tarde de hoje havia “cerca 60 doentes por internar”, que aguardavam dentro da urgência do hospital, e uma fila de ambulâncias no exterior, sublinha Anabela Oliveira.

“Essas ambulâncias têm sido desviadas de múltiplos locais da Área Metropolitana de Lisboa, nomeadamente da Amadora, Sintra, de hospitais privados, portanto, não temos tido capacidade na nossa urgência covid, que está, como é sobejamente conhecido por todas as entidades que tutela esta área, sobrelotada desde alguns dias a esta parte.”

A diretora das urgências do Hospital de Santa Maria alerta para falta de organização e explica que não tem qualquer referenciação dos doentes que estão a caminho do maior hospital do país.

“Não temos qualquer referenciação. Ninguém me contacta a dizer que a caminho vem um doente com doença respiratória, tem uma saturação de oxigénio baixa, etc…”, afirma

“Não sabemos se os doentes nas ambulâncias são ligeiros, moderados graves, a montante não temos qualquer controlo”, sublinha.

Portugal regista esta sexta-feira mais 278 mortes e 13.200 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nos hospitais há agora 6.627 internados com o novo coronavírus - um novo máximo -, são mais 62 pessoas no espaço de 24 horas. Em unidade de cuidados intensivos estão 806 doentes, uma subida de 24 em relação ao balanço de ontem.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a mais afetada nesta altura, com 137 mortes e 7.123 novos casos no último dia.



Covid-19 por regiões