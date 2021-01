Guimarães aumenta capacidade para acolher doentes Covid-19

Veja também:

A Câmara Municipal de Guimarães vai alargar a capacidade da estrutura municipal de retaguarda, instalada no Seminário do Verbo Divino, para dar resposta às necessidades do hospital local.

De acordo com a autarquia, vão ser disponibilizadas mais 46 camas para doentes com a Covid-19, num total de 77 camas.

A estrutura pretende, assim, dar resposta a doentes com Covid-19, pessoas em isolamento profilático e utentes negativos sem retaguarda familiar.

A autarquia indica que até ao momento a estrutura já acolheu cerca de 190 pessoas, tendo atualmente 18 utentes, encaminhados pelo serviço de hospitalização domiciliária do hospital de Guimarães e pelo serviço da ação social.

“Esta estrutura de retaguarda é crucial para a resposta do hospital, permitindo, desta forma, encaminhar os doentes estáveis e libertar camas hospitalares para novos internamentos”, refere o presidente da Câmara, Domingos Bragança, assegurando que a autarquia tudo fará “para que a pressão que vemos noutros hospitais não atinja o Hospital Senhora da Oliveira”.

É a autarquia de Guimarães que garante a operacionalização da estrutura através do fornecimento de todos os meios e recursos necessários “para que sejam garantidos os cuidados de higiene, conforto e alimentação aos utentes”, assegurando também “todo o suporte logístico” associado ao seu funcionamento, através de “uma equipa técnica composta por profissionais que, organizados em turnos, garantem o acompanhamento dos utentes durante 24 horas”.

