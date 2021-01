Fotogaleria. Filas de ambulâncias no maior hospital do país, onde voluntários preparam “comida de conforto”

Com a ajuda da equipa da WEAT - Gastronomic Hubs, um espaço de vários tipos de cozinha para vários tipos de negócio gastronómico, que se localiza na Doca de Alcântara, em Lisboa, a ‘blogger’ juntou um grupo de voluntários para confecionar as refeições.

Depois do contacto com o Hospital de Santa Maria, o grupo propôs-se a fazer 50 refeições. O objetivo foi cumprido no primeiro dia de ação, que foi na quarta-feira, e as refeições “voaram”, conta à Lusa Sofia Magalhães, referindo que, além dos profissionais de saúde, a iniciativa pretende chegar a “todo o pessoal” que trabalha no hospital, nomeadamente bombeiros, seguranças e auxiliares.