Covid-19. Santa Maria avança com pré-triagem de doentes para aliviar pressão nas urgências

O presidente do Centro Hospitalar Lisboa-Norte anunciou esta quinta-feira que, já a partir desta sexta-feira, será feita uma pré-triagem de doentes para procurar aliviar a pressão que se tem feito sentir junto das urgências do Hospital de Santa Maria, com dezenas de ambulâncias acumuladas e doentes a aguardar atendimento no exterior da unidade.

"A partir de amanhã, nós teremos aqui uma equipa do INEM, acompanhada por uma equipa da Proteção Civil, que vai fazer uma pré-triagem das situações", revelou Daniel Ferro, garatindo que, dessa forma, as situações urgentes que justifiquem tratamento na unidade serão atendidas "com mais tranquilidade".

Para as situações não urgentes, "foi já combinado com os ACeS de Sete Rios e de Odivelas que vão receber todas aquelas situações para as quais eles têm cuidados de igual qualidade", assegurou.