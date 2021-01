Covid-19. Mais dois mortos e 88 novos casos na Madeira

Veja também:

A Madeira registou 88 novos casos de Covid-19 esta sexta-feira, totalizando 1.972 situações ativas, e mais dois óbitos, somando 40 vítimas mortais associadas a esta doença desde o início da pandemia, informou a Direção Regional de Saúde.

A informação divulgada pela Secretaria Regional da Saúde e pela Proteção Civil indica que as duas mortes ocorridas esta sexta-feira referem-se a um homem de 81 anos e uma mulher de 68, doentes com “comorbilidades associadas” que estavam “a ser acompanhados pelos profissionais de afetos à Unidade Polivalente da Covid-19” do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

“Hoje há 88 novos casos positivos a reportar, pelo que a Madeira passa a contabilizar 4.986 casos confirmados de Covid-19 no território regional” desde o início da pandemia, pode ler-se no boletim epidemiológico diário divulgado pela autoridade de saúde do arquipélago.

No documento é também referido que dos 88 novos casos, 87 são de transmissão local, “associados a contactos ou contextos de casos positivos” que estão a ser investigados e apenas um é importado da região Norte de Portugal.

“Dois dos casos de transmissão local reportados hoje foram identificados no âmbito de investigações epidemiológicas em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, tratando-se de um residente e um colaborador”, lê-se ainda no documento, sem especificar qual a instituição.

A Direção Regional de Saúde indica também que a Madeira contabiliza atualmente “1.972 os casos ativos, dos quais 102 são importados e 1.870 são de transmissão local”.

Das pessoas infetadas, 71 estão hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, dos quais 63 na Unidade Polivalente e oito na Unidade de Cuidados Intensivos.

Outros 42 doentes cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

Além destes casos confirmados, as autoridades de saúde da Madeira reportaram outras 235 situações em fase de estudo, que foram notificadas à linha SRS24 ou ao Serviço Regional de Saúde.

Desde o início da pandemia, a Linha SRS24 já recebeu 34.649 chamadas e a Linha de Apoio Psicológico da Direção Regional da Saúde contabiliza 2.693 atendimentos.

Sobre a vigilância ativa de contactos de casos positivos, a autoridade regional aponta que estão a ser acompanhadas 2.697 pessoas nos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

Na operação de vigilância de viajantes, na Madeira estão a ser avaliadas 4.763 pessoas com recurso à aplicação ‘MadeiraSafe’.

No que diz respeito à realização de testes PCR para despiste, nesta região, no rastreio a viajantes nos portos e aeroportos da Região Autónoma da Madeira, já foram feitas 154.374 colheitas e o laboratório do SESARAM processou 272.376 amostras.

“Até ao dia 29 de janeiro de 2021, foram contabilizados na Madeira 6.446 casos suspeitos de Covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram”, é ainda indicado.

A Direção Regional de Saúde salienta também que hoje foram reportadas 85 recuperações, contabilizado a região 2.974 doentes curados desde o início da pandemia.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.191.865 mortos resultantes de mais de 101 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 11.886 pessoas dos 698.583 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.