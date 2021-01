Covid-19. Dezenas de ambulâncias à porta de Santa Maria e o país a romper pelas costuras

Mas há quem esteja à espera há mais tempo. No início da fila, está um doente numa ambulância desde as 14 horas de quinta-feira. A situação explica-se assim: não foi considerado um doente urgente e, por isso, aguarda para ser visto por um médico.

Perto do fim da fila, dois bombeiros aguardam pela sua vez há cerca de seis horas. De vez em quando, entram numa grande tenda dos bombeiros de Queluz, instalada numa zona ajardinada, onde se fornece água e alguns alimentos para ajudar a passar as longas horas de espera.

São 6h00 de dia 29 de janeiro e são cerca de 25 as ambulâncias à espera. A fila de veículos de emergência ocupa toda a zona frente à entrada principal do hospital.

Para reduzir a fila de ambulâncias e as horas de espera à porta do hospital, o presidente do Centro Hospitalar Lisboa-Norte (de que faz parte o Santa Maria) anunciou na quinta-feira que, já a partir desta sexta-feira, elementos do INEM e da Proteção Civil passam a fazer uma pré-triagem de doentes.

"A partir de amanhã [sexta-feira], nós teremos aqui uma equipa do INEM, acompanhada por uma equipa da Proteção Civil, que vai fazer uma pré-triagem das situações", anunciou Daniel Ferro, garantindo que, dessa forma, as situações urgentes que justifiquem tratamento na unidade serão atendidas "com mais tranquilidade".

Para as situações não urgentes, "foi já combinado com os ACeS [agrupamentos de centros de saúde] de Sete Rios e de Odivelas, que vão receber todas aquelas situações para as quais eles têm cuidados de igual qualidade", assegurou.