Covid-19. Dez sugestões para preservar a saúde mental em tempo de pandemia

2. Preencha a checklist "Como me Sinto?" Esteja atento e aceite as suas emoções, sentimentos e pensamentos. O nosso humor e motivação podem flutuar – uns dias serão melhores do que outros. 3. Saiba mais sobre a sua resiliência. Acredite na sua capacidade para lidar com este desafio. Use ou adapte estratégias que já utilizou para lidar com situações difíceis na sua vida. 4. Viva um dia de cada vez. Concentre-se no aqui e agora e naquilo que pode controlar. Realize, por exemplo, atividades diversificadas que sejam tranquilizadoras e lhe deem prazer.

5. Reforce as suas relações. É tempo de reduzir a proximidade física, mas aumentar a conexão social e relacional com os outros. Expresse os seus afetos, mesmo à distância. 6. Partilhe o que sente. Falar com familiares e amigos sobre como nos sentimos e como estamos a experienciar a situação pode ajudar a sentirmo-nos melhor. #FalarAjuda 7. Reforce os seus comportamentos pró-saúde e pró-sociais. Do nosso comportamento, empatia e solidariedade depende não só a nossa saúde e a saúde das pessoas de quem gostamos, mas a saúde e o bem-estar de todos. Mantenha o contacto com familiares e amigos que possam estar em situações de maior vulnerabilidade.

8. Estabeleça expectativas e objetivos realistas para este período. Respeite o seu ritmo e as suas necessidades, dia-a-dia. Seja flexível e aceite que fará o melhor que puder com as circunstâncias que tem. 9. Reduza a consulta de informação sobre a pandemia para apenas uma a duas vezes por dia e em fontes de informação credíveis e atualizadas. Se possível, estabeleça períodos sem telefone, televisão ou outros ecrãs. 10. Invista num estilo de vida saudável. Escolha alimentos saudáveis, mantenha atividade física e bons hábitos de sono. Um estilo de vida saudável melhora o humor e a saúde.