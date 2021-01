Covid-19. Amares cria "Linha telefónica Amiga" para apoiar população

A Câmara de Amares lançou o projeto "Linha telefónica amiga" para apoiar a população em isolamento ou situação vulnerável que pode estar a sentir "medo, solidão ou tristeza" devido à pandemia causada pelo novo coronavírus.

Através de uma publicação na página oficial do município na rede social Facebook, aquela câmara do distrito de Braga explica que o novo serviço "tem como objetivo ajudar a ultrapassar o momento de isolamento social que se vive e que pode estar a gerar em tristeza, solidão, medo e ansiedade"

"Caso se encontre nesta situação não hesite em entrar em contacto. Temos uma voz amiga ao seu dispor", salienta o texto.

Este serviço conta com a colaboração de todas as juntas de freguesia do concelho e está disponível todos os dias das 9h00 às 17h00, através do número 253 131 833.

Em Portugal, morreram 11.305 pessoas dos 668.951 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia provocou, pelo menos, 2.176.000 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.