​Congestionamento de trânsito no Natal foi quase idêntico ao período pré-pandemia

Lisboa com o índice de congestionamento mais baixo

"Curiosamente, o índice de congestionamento é agora mais baixo em Lisboa, comparando com as outras”, nomeadamente Porto, Coimbra, Braga e Funchal, explica o professor na Universidade do Porto.

"É muito interessante verificar que, ao longo de 2020, existiu uma grande diferença entre Lisboa e Porto, por comparação com as demais. Ou seja: Em Lisboa e Porto houve muito mais congestionamento relativamente ao Funchal, a Coimbra e a Braga.”

“Por exemplo: Em abril, no Funchal, a taxa de congestionamento foi zero, enquanto que agora, nesta última semana de janeiro (2021), a taxa é praticamente idêntica em todas as cidades. E, curiosamente, o grau de congestionamentos é mais baixo em Lisboa do que nas outras. Na última semana, entre os dias 21 e 27, foi mais baixo em Lisboa do que nas demais cidades do país. Foi, inclusivamente, mais baico do que do que no Funchal, que tinha tido zero em abril de 2020.