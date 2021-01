Vacina Novavax com 89% de eficácia contra a Covid-19

Há uma nova vacina com bons resultados no combate ao novo coronavírus. É da Novavax e demonstrou ser 89,3% eficaz em ensaios de larga escala no Reino Unido. É a primeira vacina a revelar-se eficaz contra a variante britânica do vírus.

Para já, estão garantidas 60 milhões de doses para o país, que devem ser entregues no segundo semestre do ano, se aprovadas para uso pela MHRA, referiu ainda Boris Johnson.

O presidente executivo da Novavax, Stan Erck, prevê que a aprovação da vacina possa ocorrer em março ou abril, na mesma altura em que estará já pronta e em funcionamento a fábrica de Stockton-on-Tees.



Até agora, o Reino Unido aprovou três vacinas contra a Covid-19 para uso de emergência: uma da Oxford/AstraZeneca, outra da Pfizer/BioNTech e uma terceira da Moderna.

Resultados “espetaculares”

O Novavax demonstrou ser 89,3% eficaz na prevenção de Covid-19 em participantes de seu ensaio clínico de Fase 3 no Reino Unido, que envolveu mais de 15.000 pessoas com idades entre 18-84, das quais 27% tinham mais de 65 anos, segundo a Novavax.

Na parte sul-africana do ensaio, onde a maioria dos casos era da variante sul-africana do vírus, a vacina foi 60% eficaz entre os voluntários sem HIV.

Nas palavras do CEO Stan Erck, os resultados do teste no Reino Unido foram "espetaculares" e "tão bons quanto poderíamos ter esperado", enquanto a eficácia na África do Sul foi "acima das expectativas das pessoas".

Também Paul Heath, investigador-chefe do estudo britânico Novavax, considera as descobertas “extremamente empolgantes” e “mostram que esta é uma vacina Covid-19 altamente eficaz e segura”.

Peter Openshaw, professor de medicina experimental no Imperial College London, segue a mesma linha e afirma que os resultados que a vacina deu, com altos níveis de proteção na parte do estudo feita no Reino Unido foram "excelentes".

Ressalva, contudo, que o nível mais baixo de proteção observado na África do Sul representa “uma preocupação”.