Sporting volta a perder na Taça da Europa de basquetebol

O Sporting somou a segunda derrota em dois jogos na Taça da Europa de basquetebol, esta quinta-feira.

Os leões perderam com os polacos do Slam Stal, por 83-85. Na ronda inaugural do grupo C, tinham sido derrotados pelo Ironi Ness Zina.

O Sporting disputam a terceira e última jornada frente ao Szolnoki Olajbanyssz, da Hungria, que também perdeu nas duas primeiras jornadas. A equipa de Luís Magalhães está obrigada a vencer para poder sonhar com o apuramento para os oitavos de final.

Nesta altura, o máximo que o Sporting pode conseguir é a qualificação como um dos quatro melhores terceiros classificados, de seis.