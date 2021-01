Sporting perde outra vez e está fora da Taça da Europa de basquetebol

O Sporting foi eliminado da Taça da Europa de basquetebol, esta sexta-feira, depois de averbar a terceira derrota em três encontros.

Os leões estavam obrigados a vencer, para ainda sonharem com os oitavos de final, mas acabaram por cair aos pés dos húngaros do Szolnoki Olajbanyasz, por 67-78. Ao intervalo, o Sporting já perdia por três pontos. Na segunda parte, a desvantagem agudizou-se mais ainda.

Com as derrotas frente aos israelitas do Ironi Ness Ziona e aos polacos do Slam Stal, o Sporting termina o grupo C sem qualquer ponto.