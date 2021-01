Sporting da Covilhã-Mafra adiado novamente devido ao nevoeiro

O jogo entre Sporting da Covilhã e Mafra foi novamente adiado, desta feita para 18 de fevereiro, às 11h00, segundo anunciou a Liga de Clubes em comunicado.

A partida relativa à 13ª jornada da II Liga permitia aos dois clubes acertar calendário, um jogo inicialmente marcado para 29 de dezembro, mas foi adiado duas vezes durante a quinta-feira, primeiro às 11h00 e, depois, às 16h00, devido ao nevoeiro.

O jogo foi remarcado para esta sexta-feira, mas as condições climatéricas continuam a não permitir a realização do jogo, nomeadamente o forte nevoeiro que se faz sentir no Estádio José Santos Pinto, o que obrigou a novo reagendamento do encontro.